台湾个股：合库金控明年将加码债券投资，且以外币债为主--董事长

路透台北12月21日 - 台湾大型金控公司--合库金 董事长廖灿昌周三称，旗下子公司合作金库银行明年将加码债券投资，加码金额估将逾400亿台币，且以美元计价外币债占大宗，目标是把债券部位自目前的逾千亿台币，提高至2,000亿台币左右。

他表示，合库银明年四大获利引擎将来自企业和个人放款、财富管理手续费收入、财务操作及海外分行获利；其中，放款将较今年成长3%，金额约600亿台币；财务操作则将提高债券投资部位。

〞明年将加码债券投资，虽然会加码台债，但主要还是外币债。〞廖灿昌说。

廖灿昌说，近来美国公债殖利率随美国联准会(FED)升息走扬，对于手中持有美债者此时评价可能会出现损失；但是，在这个时候进场买美债且持有至到期，以美国10年指标债殖利率约2.5-2.6%、大型优质企业公司债殖利率接近4%来看，不论是美国公债或公司债收益率均较台债高出许多。

而在台债方面，他表示，明年虽然会继续加码台债，但因台债收益率不好，将以收益率较高的美元计价外币债为主。

根据台湾金管会公布统计资料，合库金控旗下子公司合库银为台湾第四大银行，至今年9月底止存款余额达2兆5,563.53亿台币，放款余额则为1兆9,531.34亿台币，资产总额达3兆1,214.40亿。

在获利方面，合库银是合库金控旗下最赚钱的子公司，该行今年前11月累计税前盈余达132.67亿台币，占金控税前盈余151.87亿台币的近90%。