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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 15:43 BJT

泰国央行：维持今明两年GDP成长率预估不变，调高出口预估

路透曼谷12月21日 - 泰国央行周三维持今明两年经济成长率预估于3.2%不变，但调高出口预估。

泰国央行预期今年出口将下滑0.6%，先前预估则为下滑2.5%；明年出口预估将持平，先前预估为较今年下滑0.5%。

泰国出口过去三年连年萎缩，而出口占当地经济比重超过三分之二。

泰国央行将2016年整体通胀率预估从三个月前的0.3%下修为0.2%，2017年的通胀率预估则从2.0%下修为1.5%。

政府规划部门预估今年泰国国内生产总值(GDP)成长3.2%，2017年成长率介于3.0-4.0%。

泰国2015年经济成长率为2.8%。(完)

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