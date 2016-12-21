泰国央行：维持今明两年GDP成长率预估不变，调高出口预估

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透曼谷12月21日 - 泰国央行周三维持今明两年经济成长率预估于3.2%不变，但调高出口预估。
泰国央行预期今年出口将下滑0.6%，先前预估则为下滑2.5%；明年出口预估将持平，先前预估为较今年下滑0.5%。
泰国出口过去三年连年萎缩，而出口占当地经济比重超过三分之二。
泰国央行将2016年整体通胀率预估从三个月前的0.3%下修为0.2%，2017年的通胀率预估则从2.0%下修为1.5%。
政府规划部门预估今年泰国国内生产总值(GDP)成长3.2%，2017年成长率介于3.0-4.0%。
泰国2015年经济成长率为2.8%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。