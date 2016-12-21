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市场报道 | 2016年 12月 21日 星期三 16:01 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.23下方料有停损卖盘

0749GMT

* 若英镑跌破1.2300美元，料出现停损卖盘

* 1.2302为11月9日特朗普胜选后于11月18日所创低点

* 1.2313为周二低点，当日英国首相就退欧发表谈话，致使英镑遭遇抛售

* 1.2313亦为11月21日低点

* 周二创下低点之后的反弹高点为1.2385，12月16日低点则为1.2383

* 英国0930GMT将公布公共收支数据

(完)

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(编译 张明钧; 审校 于春红)

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