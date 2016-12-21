更新版 1-中国汇市：人民币收盘缩量微跌，境内外共同维稳控制贬值预期

* 人民币收盘缩量微跌，中间价或仍有一定过滤 * 离岸人民币流动性紧张略有缓解，但两地汇价仍倒挂 * 客盘购汇为主，大行维稳态度较为强硬 * 外围市场动荡短期人民币贬值预期仍难消 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月21日 - 人民币兑美元即期 周三收盘随中间价缩量微跌，实际有效波幅仍十分狭 小。交易员称，中间价或仍有一定过滤，幅度与上日相近。客盘仍有较大购汇需求，大行在关键点位继续提供 美元流动性。由于汇价波动上升且双边报价点差扩大，机构倒量大为减少，成交缩量。 他们并指出，美元指数仍保持强势，而监管层也明显拿出维稳的姿态，汇价年内破“7”的概率仍较小。 而离岸人民币流动性依旧紧张，离岸做空人民币势头继续被挤压，两地汇价继续倒挂。短期内仍看不到人民币 见底信号，操作上还是继续顺势而为，但也必须有根弦注意着可能的“变天”。 “现在大家看法是一致，但14年初大家还一致预期人民币要升破6呢，后来怎么样，再看看近期的债市， 心理得有根弦。”一中资行交易员称。 另有中资行交易员表示，最近监管层主要在中间价方面有控制，并且关键点位有出力，展示出明显的维稳 姿势。 午后15时左右人民币兑美元短暂触及6.94元的日内高点，但仅有一笔成交，其余大部分时间都维持在非常 狭窄的范围内。 离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率仍高于正常水平，其中隔夜 由周二 的10.82%回落432个基点至6.49%；周二隔夜HIBOR已涨82个基点。路透报价显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利 率 周三盘中一度大涨248个基点至9.002%，最新则报3.812%；一日掉期隐含利率 最新 报4.33%。 “只要两地汇价还在倒挂，就说明央妈还在，我们就不愿意单边大量持有美元。”一中资行交易员称。 人民日报海外版周三刊载专家观点称，只要中央政府能够与市场充分沟通，合理完善和调整人民币汇率机 制，并给出明确的人民币汇率预期，那么中国经济就能够顶住美元加息的压力。尽管短期内会面临阵痛，但方 向还是乐观的。 全球汇市方面，美元周三自前一交易日所及14年高位小幅回落，涨势暂作停歇。11月8日美国大选过后美 元涨势加速，为年线涨幅做出较大贡献。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.9512 6.9509 0.00% 中间价 6.9489 6.9468 -0.03% 成交额 277.07亿美 412.21亿美元 元 日内波动幅度(pips) 125 日低6.9525 日高6.94 今年以来升贬幅度 -6.58% 2005年汇改以来升贬幅度 19.07% 一年期美元/人民币掉期 530 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.94 6.94 一年期NDF 7.2075 7.2395 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9499；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.2369、5.9181和8.5 975。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进/林高丽)