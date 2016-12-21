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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 16:27 BJT

韩国财政：2017年计划发行约1万亿韩元50年期公债-企划财政部次官

路透首尔12月21日 - 韩国企划财政部次官Song Eon-seog周三表示，政府计画在2017年发行约1万亿(兆)韩元(8,379.8万美元)的50年期公债。

在一篇预先准备在首尔发表的演说中，Song Eon-seog称将在明年上半年发行50年期公债，之后将再评估是否要发行超长期债券。

Song发表上述谈话前，韩国政府于10月首度发行50年期公债，为此间天期最长的债券，考验投资人对于较高收益的需求，并确保政府融资稳定。(完)

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