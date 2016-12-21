韩国财政：2017年计划发行约1万亿韩元50年期公债-企划财政部次官

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月21日 - 韩国企划财政部次官Song Eon-seog周三表示，政府计画在2017年发行约1万亿(兆)韩元(8,379.8万美元)的50年期公债。
在一篇预先准备在首尔发表的演说中，Song Eon-seog称将在明年上半年发行50年期公债，之后将再评估是否要发行超长期债券。
Song发表上述谈话前，韩国政府于10月首度发行50年期公债，为此间天期最长的债券，考验投资人对于较高收益的需求，并确保政府融资稳定。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。