香港金融：三季末银行内地贷款总额按季增3.2%，特定分类贷款比率微降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月21日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，三季末香港银行的内地贷款总额按季增长3.2%，惟特定分类贷款比率则轻微下降。
金管局最新季报显示，9月末香港银行的内地相关贷款总额为35,520亿港元，占资产总额的15.9%；6月末的内地贷款总额则为34,430亿港元，占资产总额的15.6%。
其中，不包括贸易融资的贷款9月末为3.258万亿港元，按季升3.8%；9月末的贸易融资为2,940亿港元，较6月末减少3.6%。
期内，内地相关贷款的特定分类（即次级、呆滞以及亏损）贷款比率由0.92%降至0.89%。
整体银行业方面，由于零售银行存款总额增长步伐较贷款总额快，贷 存比率由上季末的57.0%回落至第3季末的55.2%。期内零售银行贷款总额增长1.0%，其中在香港使用的贷款（包括贸易融资）增加1.2%，而在香 港境外使用的贷款亦增加0.2%。
零售银行特定分类贷款比率由上季的0.80%微升至第3季末的0.81%，但与以往相比仍属于低水平。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。