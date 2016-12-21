香港金融：三季末银行内地贷款总额按季增3.2%，特定分类贷款比率微降

路透香港12月21日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，三季末香港银行的内地贷款总额按季增长3.2%，惟特定分类贷款比率则轻微下降。

金管局最新季报显示，9月末香港银行的内地相关贷款总额为35,520亿港元，占资产总额的15.9%；6月末的内地贷款总额则为34,430亿港元，占资产总额的15.6%。

其中，不包括贸易融资的贷款9月末为3.258万亿港元，按季升3.8%；9月末的贸易融资为2,940亿港元，较6月末减少3.6%。

期内，内地相关贷款的特定分类（即次级、呆滞以及亏损）贷款比率由0.92%降至0.89%。

整体银行业方面，由于零售银行存款总额增长步伐较贷款总额快，贷 存比率由上季末的57.0%回落至第3季末的55.2%。期内零售银行贷款总额增长1.0%，其中在香港使用的贷款（包括贸易融资）增加1.2%，而在香 港境外使用的贷款亦增加0.2%。

零售银行特定分类贷款比率由上季的0.80%微升至第3季末的0.81%，但与以往相比仍属于低水平。（完）

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