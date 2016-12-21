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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 16:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元据传在到期期权行权价0.7200附近有买盘

路透12月21日 - 0846GMT
    
    * 澳元/美元据传在0.7200-20有买盘，包括企业买盘
    * 0.7223为周二所及的六个月低点。纽约时段有12亿行权价0.7200的
澳元期权到期
    * 周四及周五0.7200到期期权规模更庞大
    * 下方目标价为0.7145，此为5月低点。0.7202为6月低点
    * 据传在0.7270有卖盘，亚洲盘高点为0.7273，而在0.73下方据传有
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    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 李爽)

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