《汇市简讯》澳元/美元据传在到期期权行权价0.7200附近有买盘

路透12月21日 - 0846GMT * 澳元/美元据传在0.7200-20有买盘，包括企业买盘 * 0.7223为周二所及的六个月低点。纽约时段有12亿行权价0.7200的 澳元期权到期 * 周四及周五0.7200到期期权规模更庞大 * 下方目标价为0.7145，此为5月低点。0.7202为6月低点 * 据传在0.7270有卖盘，亚洲盘高点为0.7273，而在0.73下方据传有 更多卖盘 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李爽)