版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 17:10 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.6%，受沪胶及油价上涨拉动

近月12月期货周三到期，今日收低0.9日圆至266日圆。

上海期交所主力1月期胶 上涨265元人民币，收报每吨19,360元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月期胶 最新报每公斤193美分，下跌1.2美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李春喜/高琦 审校 于春红/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐