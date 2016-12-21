英国经济：2017年房价平均料增长3%，受供应不足支撑--RICS

路透伦敦12月21日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周三表示，英国房价明年可能平均涨3%，因市场新房供应不足继续推升房价。

英国6月公投退欧后，房地产市场立即降温。但此后国内经济表现好于多数分析师预估，且有迹象显示房屋需求企稳。

“尽管最近政府公布的楼市数据非常不错，但销售和租赁市场大多库存不足，将继续支撑价格和租金，”RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示。

本周稍早，全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)预计，在经济疲软的情况下，房价料增长2%左右。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)