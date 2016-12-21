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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 17:33 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇自14年高位回落，欧元/美元重新站上1.04

美元指数 下跌0.1%至103.18，周二曾触及14年高点103.65。

美国公债收益率周三下滑，10年期公债收益率 跌1个基点至2.55%，较上周所及两年高点下滑近10个基点。

瑞典克朗上涨，此前瑞典央行展延每月量化宽松300亿克朗，并称利率可能在2018年开始上升。这大致与市场预期相符。

欧元对瑞典克朗 下跌0.4%至9.6677克朗，为10月11日以来最低。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0397 1.0385 +0.12 -4.26 1.0860

美元/日圆 117.60 117.84 -0.20 -2.24 120.30

欧元/日圆 122.32 122.38 -0.05 -6.25 130.47

美元/瑞郎 1.0277 1.0294 -0.17 +2.59 1.0018

英镑/美元 1.2339 1.2365 -0.21 -16.28 1.4738

美元/加元 1.3375 1.3367 +0.06 -3.35 1.3839

美元/离岸人民币 6.9394 6.9377 +0.02 +5.65 6.5680

澳元/美元 0.7243 0.7259 -0.22 -0.44 0.7275

新西兰元/美元 0.6909 0.6914 -0.07 +1.23 0.6825

欧元/瑞郎 1.0689 1.0683 +0.06 -1.81 1.0886

欧元/英镑 0.8426 0.8406 +0.24 +14.37 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.6706 9.7099 -0.40 +5.45 9.1705

美元/挪威克朗 8.6824 8.7035 -0.24 -1.78 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王洋/李春喜/张明钧; 审校 白云/艾茂林/李爽/高琦)

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