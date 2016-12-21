《全球汇市》美元涨势暂歇自14年高位回落，欧元/美元重新站上1.04

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 下跌0.1%至103.18，周二曾触及14年高点103.65。
美国公债收益率周三下滑，10年期公债收益率 跌1个基点至2.55%，较上周所及两年高点下滑近10个基点。
瑞典克朗上涨，此前瑞典央行展延每月量化宽松300亿克朗，并称利率可能在2018年开始上升。这大致与市场预期相符。
欧元对瑞典克朗 下跌0.4%至9.6677克朗，为10月11日以来最低。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0397 1.0385 +0.12 -4.26 1.0860
美元/日圆 117.60 117.84 -0.20 -2.24 120.30
欧元/日圆 122.32 122.38 -0.05 -6.25 130.47
美元/瑞郎 1.0277 1.0294 -0.17 +2.59 1.0018
英镑/美元 1.2339 1.2365 -0.21 -16.28 1.4738
美元/加元 1.3375 1.3367 +0.06 -3.35 1.3839
美元/离岸人民币 6.9394 6.9377 +0.02 +5.65 6.5680
澳元/美元 0.7243 0.7259 -0.22 -0.44 0.7275
新西兰元/美元 0.6909 0.6914 -0.07 +1.23 0.6825
欧元/瑞郎 1.0689 1.0683 +0.06 -1.81 1.0886
欧元/英镑 0.8426 0.8406 +0.24 +14.37 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.6706 9.7099 -0.40 +5.45 9.1705
美元/挪威克朗 8.6824 8.7035 -0.24 -1.78 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王洋/李春喜/张明钧; 审校 白云/艾茂林/李爽/高琦)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。