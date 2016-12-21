欧元债市：西班牙公债收益率触及五周低位，因意大利不确定性继续发酵

ING的分析师指出，明年可能提前进行大选，以及增加公债发行量来支撑意大利脆弱的银行业，这相当于为2017年的意大利债市“调和了一杯有毒的鸡尾酒”。

这样的趋势可能仅对邻国西班牙有利，该国的少数派政府已经尽力让经济走出衰退，步上复苏之路。

西班牙10年期公债收益率 最多下跌3个基点至1.31%，为11月10日以来最低位。

其它多数欧元区公债收益率都走低，包括意大利10年期公债收益率 。

不过，意大利10年期公债较可比西班牙公债和德国公债的利差在过去一周扩大逾10个基点。（完）

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