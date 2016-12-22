台湾经济指标预测--2016年12月22日至2017年2月20日

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 12月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 3.90% 12/22 1700 重贴现率 第四季 1.375% 1.375% 12/23 1600 工业生产指数 11月 -- +3.70% 12/23 1600 M2年增率 11月 -- +3.98% * 1月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/5 0830 消费者物价指 12月 -- +1.97% 数(CPI) 1/5 1620 外汇存底 12月 -- 4,343.48亿美元 * 1月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/9 1600 出口 12月 -- +12.1% * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差170.9亿美元 *表新增 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。