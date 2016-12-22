台湾货币市场：12月22日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透台北12月22日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6,026.2亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --台北富邦银行发行30年期美元计价金融债券，金额2亿美元。 ------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 共1兆(万亿)7,992.8亿台币，分别为： 12/23 1,110.00亿台币 12/26 3,964.50亿台币 12/27 2,050.50亿台币 12/28 1,201.50亿台币 12/29 1,769.50亿台币 12/30 2,331.50亿台币 2017/1/2 1,727.00亿台币 1/3 3,838.30亿台币 注*：表更新 --公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。