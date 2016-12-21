英国经济：企业预计明年通胀明显上升--央行调查

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦12月21日 - 英国央行周三公布调查显示，英国企业第四季为原材料及进口支付的成本创约五年来最快增速，这将导致明年通胀明显上升。
英国央行基于各地区机构调查结果公布报告显示，服务业和制造业增长在第四季略微改善，受助于制造业出口指标创2014年第三季以来最强。
但英国央行称，投入物价大幅增长。
“预计这将在新的一年更为明显地影响消费者物价。薪资增长仍稳定，但一些受访联络人预期压力上升，包括来自明年通胀上升的压力，”英国央行称。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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