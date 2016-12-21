英国经济：企业预计明年通胀明显上升--央行调查

路透伦敦12月21日 - 英国央行周三公布调查显示，英国企业第四季为原材料及进口支付的成本创约五年来最快增速，这将导致明年通胀明显上升。

英国央行基于各地区机构调查结果公布报告显示，服务业和制造业增长在第四季略微改善，受助于制造业出口指标创2014年第三季以来最强。

“预计这将在新的一年更为明显地影响消费者物价。薪资增长仍稳定，但一些受访联络人预期压力上升，包括来自明年通胀上升的压力，”英国央行称。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)