欧洲汇市：英镑兑美元接近一个月低位，归咎英退不确定性及美元走强

一年来首次升息后，美联储暗示2017年可能最多将升息三次，而9月时暗示明年将仅升息两次。这带动美元大涨，自那以来英镑兑美元跌近3%。

英镑兑欧元尽管本周仅微幅下跌，周三下滑0.3%至0.8431英镑，但仍接近本月初触及的五个月高位0.8305。

“我认为在英镑兑美元走势中，美元起到非常重要的作用，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper称，“如果我们谈论英国的特殊形势，我认为欧元兑英镑走势是更好的阐释。”

目前英镑贸易加权指数较六个月前跌逾10%，当时是在英国退欧公投前。(完)

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