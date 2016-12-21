欧洲汇市：英镑兑美元接近一个月低位，归咎英退不确定性及美元走强

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
一年来首次升息后，美联储暗示2017年可能最多将升息三次，而9月时暗示明年将仅升息两次。这带动美元大涨，自那以来英镑兑美元跌近3%。
英镑兑欧元尽管本周仅微幅下跌，周三下滑0.3%至0.8431英镑，但仍接近本月初触及的五个月高位0.8305。
“我认为在英镑兑美元走势中，美元起到非常重要的作用，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper称，“如果我们谈论英国的特殊形势，我认为欧元兑英镑走势是更好的阐释。”
目前英镑贸易加权指数较六个月前跌逾10%，当时是在英国退欧公投前。(完)
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(编译 刘秀红/于春红; 审校 高琦/艾茂林)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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