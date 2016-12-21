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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 18:43 BJT

东南亚股市：印尼股市收于近四周收盘低位，泰国股市连跌三日

美元周三自前一交易日所及14年高位小幅回落，涨势暂作停歇。11月8日美国大选过后美元涨势加速，为年线涨幅做出较大贡献。

泰国股市 触及约三周收盘低点，受工业和消费类股的低迷表现拖累。

泰国央行一如预期维持指标利率不变，同时维持今年和2017年增长预估不变。

“这很符合预期，”Deutsche TISCO Investment Advisory分析师Thapana Panich表示，“目前还承担不起加息，因经济严重依赖于政府刺激政策。”

马来西亚股市 收低0.3%，受电信和金融股的拖累。

新加坡股市 收在三周最低，金融和消费类股下跌。

菲律宾股市 逆势收高0.4%，止住四连跌。

越南股市 则上涨0.6%。(完)

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