东南亚股市：印尼股市收于近四周收盘低位，泰国股市连跌三日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元周三自前一交易日所及14年高位小幅回落，涨势暂作停歇。11月8日美国大选过后美元涨势加速，为年线涨幅做出较大贡献。
泰国股市 触及约三周收盘低点，受工业和消费类股的低迷表现拖累。
泰国央行一如预期维持指标利率不变，同时维持今年和2017年增长预估不变。
“这很符合预期，”Deutsche TISCO Investment Advisory分析师Thapana Panich表示，“目前还承担不起加息，因经济严重依赖于政府刺激政策。”
马来西亚股市 收低0.3%，受电信和金融股的拖累。
新加坡股市 收在三周最低，金融和消费类股下跌。
菲律宾股市 逆势收高0.4%，止住四连跌。
越南股市 则上涨0.6%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。