国际油市：亚洲燃料油现货升水下滑，因BP大举卖出

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月21日 - 380-cst燃料油现货升水跌至约两周低点，行业消息人士称之前BP 在普氏窗口大举卖出。
380-cst燃料油升水FO380-SIN-DIF较前一日下跌0.10美元，至每吨较新加坡报价升水2.20美元，为12月9日以来最低升水。
周三普氏窗口有五笔380-cst燃料油船货成交，总计10万吨，都是由BP卖出的，兴隆买走了其中三艘，中石油则购买了剩余的两艘。
BP卖出的5艘船货中，交易窗口前期出售的升水为每吨2美元，中后期出售的则为每吨升水2.25美元。
消息人士表示，这些升水比周三窗口中最具竞争力的卖方报价至少低出了0.75美元。
周二，该公司在交易窗口中报出的价格是每吨升水2.50美元，但未能找到买家。
交易员表示，现货升水的缩窄暗示，在经历了几周的短缺之后，供给前景改善。
另外即期跨月价差 缩窄、东方-西方套利价差和黏度差 缩小，以及燃料油裂解价差 下跌，也都表明供需面改善。
新加坡现货市场上有六笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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