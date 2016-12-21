国际油市：亚洲燃料油现货升水下滑，因BP大举卖出

路透新加坡12月21日 - 380-cst燃料油现货升水跌至约两周低点，行业消息人士称之前BP 在普氏窗口大举卖出。

380-cst燃料油升水FO380-SIN-DIF较前一日下跌0.10美元，至每吨较新加坡报价升水2.20美元，为12月9日以来最低升水。

周三普氏窗口有五笔380-cst燃料油船货成交，总计10万吨，都是由BP卖出的，兴隆买走了其中三艘，中石油则购买了剩余的两艘。

BP卖出的5艘船货中，交易窗口前期出售的升水为每吨2美元，中后期出售的则为每吨升水2.25美元。

消息人士表示，这些升水比周三窗口中最具竞争力的卖方报价至少低出了0.75美元。

周二，该公司在交易窗口中报出的价格是每吨升水2.50美元，但未能找到买家。

交易员表示，现货升水的缩窄暗示，在经历了几周的短缺之后，供给前景改善。

另外即期跨月价差 缩窄、东方-西方套利价差和黏度差 缩小，以及燃料油裂解价差 下跌，也都表明供需面改善。

新加坡现货市场上有六笔交易达成。(完)

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