国际油市：亚洲柴油贴水拓宽，因未来几个月供给将增多

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月21日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货贴水走阔27%至每桶贴水0.38美元，为大约两周来最陡贴水，因未来几个月的大量供给造成压力。
中国11月出口147万吨柴油，比10月多出8.5%，但较9月创出的纪录高位低8.3%。
焦点放在了中国2017年将不再允许地方炼厂出口成品油之上。
不过明年更多的炼化产能上马，将抵消地方炼厂可能的减产。
根据BMI Research的报告，今年中国给予11家地方炼厂大约150万吨的成品油出口配额。
报告称，这相当于中国成品油总出口量的2.5-3%。
能源咨询公司Wood Mackenzie称，从中国到印度新建和扩张的炼厂，将在2017年净增加45万桶的日原油处理产能，这是自2014年最高的水平。
新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成，但没有航煤交易。
永顺油品继续大举卖出，五笔柴油船货都是其卖出。
维多买入其中的四艘，托克则买入剩余一艘。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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