全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，12日连跌的頽势暂竭

路透12月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，连跌12日的頽势暂竭，因海岬型船舶需求强劲。

整体乾散货运价指数 上涨12点，或1.31%，报926点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升100点，或9.58%，至1,144点。海岬型船舶日均获利增加1,167美元，报8,040美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌71点，或7.27%，报905点。日均获利降554美元，报7,247美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌15点，至926点；灵便型船运价指数 收盘几无变动，报604点。(完)