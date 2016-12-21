金属期市：期铜持稳，但供应过剩忧虑带来压力

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月21日 - 期铜周三持稳，但忧虑供应过剩和未来几天基金降低铜价上涨押注，仍对市场带来压力。
伦敦金属交易所(LME)期铜 收高0.2%，报每吨5,515美元，周一曾触及四周低位的5,459美元。
预期全球经济增强和需求增长扶助期铜自10月以来上涨近20%。
但大部分铜价升幅是因为基金随着上升趋势增加买入，近几天涨势暂竭。
分析师和交易商说，预期明年供应过剩，可能令铜价进一步下降。
“明年铜价可能下降。它应该不会跌穿4,500美元，低于该水准，供应将离开市场，”SP Angel分析师Sergey Raevskiy说，“底部应该在4,500-5,000美元。”
“市场看到担忧人民币贬值的中国投资者对铜的需求，铜被用作一种对冲工具，不是消费，”Raevskiy称，“如果人民币进一步下跌，将可能扶助铜价。”
铜市供应短缺情况缓和，也令铜价承压。国际铜业研究组织(ICSG)表示，今年1-9月铜供应短缺2.9万吨，低于1-6月的短缺22.7万吨。
铝价 收高0.2%，报每吨1,725美元。锌价 跌0.6%，报2,620美元。铅价 跌0.6%，报每吨2,182美元。
锡价 跌0.1%，报20,905美元。镍价 下跌0.6%，报每吨10,860美元。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。