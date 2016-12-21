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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 02:11 BJT

金属期市：期铜持稳，但供应过剩忧虑带来压力

路透伦敦12月21日 - 期铜周三持稳，但忧虑供应过剩和未来几天基金降低铜价上涨押注，仍对市场带来压力。

伦敦金属交易所(LME)期铜 收高0.2%，报每吨5,515美元，周一曾触及四周低位的5,459美元。

预期全球经济增强和需求增长扶助期铜自10月以来上涨近20%。

但大部分铜价升幅是因为基金随着上升趋势增加买入，近几天涨势暂竭。

分析师和交易商说，预期明年供应过剩，可能令铜价进一步下降。

“明年铜价可能下降。它应该不会跌穿4,500美元，低于该水准，供应将离开市场，”SP Angel分析师Sergey Raevskiy说，“底部应该在4,500-5,000美元。”

“市场看到担忧人民币贬值的中国投资者对铜的需求，铜被用作一种对冲工具，不是消费，”Raevskiy称，“如果人民币进一步下跌，将可能扶助铜价。”

铜市供应短缺情况缓和，也令铜价承压。国际铜业研究组织(ICSG)表示，今年1-9月铜供应短缺2.9万吨，低于1-6月的短缺22.7万吨。

铝价 收高0.2%，报每吨1,725美元。锌价 跌0.6%，报2,620美元。铅价 跌0.6%，报每吨2,182美元。

锡价 跌0.1%，报20,905美元。镍价 下跌0.6%，报每吨10,860美元。(完) 　　

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