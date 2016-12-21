芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至逾两周以来最低

路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌至逾两周低点，连续第三日下跌，交易商称，因技术性卖出和担忧全球供应充足。

一些交易商表示，阿根廷和巴西降雨，缓解了当地乾旱将伤害作物造的担忧。南美减产可能提振对美国农产品的需求。