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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至逾两周以来最低

路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌至逾两周低点，连续第三日下跌，交易商称，因技术性卖出和担忧全球供应充足。

近月CBOT-3月合约 盘中触及12月2日来最低水准3.46-3/4美元，收跌3美分，报每蒲式耳3.47-1/4美元。

一些交易商表示，阿根廷和巴西降雨，缓解了当地乾旱将伤害作物造的担忧。南美减产可能提振对美国农产品的需求。

交易商表示，在圣诞节周末前，市场盘整。

周四，美国农业部将公布周度出口销售报告。分析师预期，上周出口销售2016/17年和2017/18年玉米共计80-115万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为148,833口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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