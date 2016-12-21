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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          89.25    -0.59    -0.66   2137143
    京东                25.88    +0.36    +1.41   3901351
    新浪              64.22    -0.10    -0.16    906951
    搜狐              34.62    -0.14    -0.40    189861
    网易             223.12    +6.22    +2.87   1283171
    百度             163.92    -1.36    -0.82   1338953
    
    台湾
    台湾积体电路       29.14    -0.17    -0.58   1517820
    联电                1.80    +0.00    +0.00    128063
    日月光              4.98    -0.03    -0.60    216666
    硅品精密           7.34    +0.01    +0.14     62145
    和信超媒体         3.02    -0.13    -4.13     29037
    友达                3.80    +0.10    +2.70    284723
    中华电信           31.60    -0.25    -0.78     56050
    台湾国际航电      50.05    +0.31    +0.62    751147
    
    香港
    中国移动           52.79    +0.11    +0.21    133530
    中国联通           11.49    +0.01    +0.09     52727
    中国电信           46.85    +0.10    +0.21      7958
    中芯国际            6.60    -0.05    -0.75     24912
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00       123
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 王丽鑫)

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