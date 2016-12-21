《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月21日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 89.25 -0.59 -0.66 2137143 京东 25.88 +0.36 +1.41 3901351 新浪 64.22 -0.10 -0.16 906951 搜狐 34.62 -0.14 -0.40 189861 网易 223.12 +6.22 +2.87 1283171 百度 163.92 -1.36 -0.82 1338953 台湾 台湾积体电路 29.14 -0.17 -0.58 1517820 联电 1.80 +0.00 +0.00 128063 日月光 4.98 -0.03 -0.60 216666 硅品精密 7.34 +0.01 +0.14 62145 和信超媒体 3.02 -0.13 -4.13 29037 友达 3.80 +0.10 +2.70 284723 中华电信 31.60 -0.25 -0.78 56050 台湾国际航电 50.05 +0.31 +0.62 751147 香港 中国移动 52.79 +0.11 +0.21 133530 中国联通 11.49 +0.01 +0.09 52727 中国电信 46.85 +0.10 +0.21 7958 中芯国际 6.60 -0.05 -0.75 24912 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 123 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。