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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 06:25 BJT

****日韩经济指标预测--12月22日-12月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    12月19日当周
    
    12月21日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周        --     买超2,674
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超2,784
    
    12月22日(四)
    暂无重要经济数据。
    
    12月23日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    12月26日当周
    
    12月26日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                          12月       --            96
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月       --         -0.4%
             全国整体CPI                                        --         +0.1%
             东京地区核心CPI(较上年同期)             12月       --         -0.4%
             东京地区整体CPI                                    --         +0.5%
    2330 日本求才求职比                              11月       --          1.40
             失业率                                             --          3.0%
    
    12月26-27日
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                11月       --         -0.4%
                         (较前月)                               --         -1.0%
    
    12月27日(二)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    11月       --        +15.2%
             房屋开工(较上年同期)                               --        +13.7%
    
    12月27-28日
    2350 日本工业生产                            11月初值       --          持平
             工业生产一个月预估                      11月       --         +4.5%
             工业生产两个月预估                                 --         -0.6%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    11月       --         -0.1%
    
    12月28日(三)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   1月       --            74
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                    11月       --         -1.6%
                     (较前月)                                   --         -1.7%
             服务业产出(较前月)                                 --         -0.2%
    
    12月29日(四)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)             12月       --         -0.1%
                                (较上年同期)                    --         +1.3%
    (完)

      
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