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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 06:41 BJT

《美国重要政经日程》--12月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周初请失业金数据

1330 - 商务部公布美国第三季国内生产总值(GDP)终值、第三季企业获利修正值、11月耐久财(耐用品)订单

1330 - 农业部发布一周出口销售报告

1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)公布10月房屋价格指数

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率

1500 - 商务部公布11月个人所得

1500 - 商务部公布11月领先经济指标

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部宣布标售三个月和六个月期国库券、四周期国库券、两年期浮息公债，以及两年期、五年期与七年期公债

1800 - 财政部宣布发售五年期通膨保值债券(TIPS)

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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