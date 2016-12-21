《美国重要政经日程》--12月22日

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周初请失业金数据
1330 - 商务部公布美国第三季国内生产总值(GDP)终值、第三季企业获利修正值、11月耐久财(耐用品)订单
1330 - 农业部发布一周出口销售报告
1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)公布10月房屋价格指数
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率
1500 - 商务部公布11月个人所得
1500 - 商务部公布11月领先经济指标
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1600 - 财政部宣布标售三个月和六个月期国库券、四周期国库券、两年期浮息公债，以及两年期、五年期与七年期公债
1800 - 财政部宣布发售五年期通膨保值债券(TIPS)
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>