金砖国家：12月21日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月21日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.02%，报851.17点。
中国股市：沪综指反弹收升逾1%，流动性有所缓解大盘蓝筹股领涨
中国汇市：人民币收盘缩量微跌，境内外共同维稳控制贬值预期
香港股市：止住四连跌收高，受美股隔夜涨势支撑
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.11%，报57,646.520点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3305/20，上日收报3.3425/36。
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南非股市：收盘小跌，美联储上周升息后，对美国升息步伐加快的预期持续带来压力。指标Top-40指数 收盘下跌0.44%，报43,563.99点；大盘综合指数 收盘下跌0.36%，报50,163.92点。
南非汇市：兰特在清淡交投中走高，投资者年底前平仓
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印度股市：回吐早盘涨势收低，连续第六个交易日下跌，科技类股拖累大盘。BSE指数 收盘下跌0.25%，报26,242.38点；NSE指数 收盘下跌0.26%，报8,061.3点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.9075，上日收报68.03。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.15%，报1,140.88点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.35%，报595.91点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.48%，报61.1675；卢布兑欧元 升值0.08%，报63.8。(完) (整理 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。