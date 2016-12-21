更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加，油品库存下滑

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路透12月21日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，但汽油和馏分油库存减少。

在截至12月16日当周，美国原油库存 增加230万桶，市场预估为减少250万桶。

EIA表示，美国原油交割地库欣库存 减少24.5万桶，此为在过去八周来第二周库存下滑。

该报告公布后，石油和油品价格下跌。库存报告被认为偏空，且与美国石油协会(API)周二公布的报告相反。API报告显示，原油库存大幅减少。

“原油库存增加令该报告变空，尤其是因为年底去库存的努力通常会带来库存大幅下滑，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

美国馏分油库存 减少242万桶，市场预估为减少115.2万桶。

由于天气转冷，取暖油需求回升，这应该会造成馏分油库存减少。包括柴油、取暖油等其他燃油在内的馏分油库存，2016年整年高于长期均值，损及炼油利润。

美国馏分油库存近来开始下滑，但1.535亿桶仍是2010年以来季节性最高水准。

Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，该数据将有助于炼油商。“馏分油和汽油库存双双下滑，因此对炼油利润来说是件好事，”他说。

美国上周汽油库存 减少130.9万桶，市场预估为增加142.0万桶。

EIA数据显示，日炼油量 增加18.4万桶。炼厂产能利用率 增加1个百分点。