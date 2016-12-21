美股业绩：美光预测第二季营收和获利高于分析师预估，因芯片需求佳

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月21日 - 记忆体芯片厂商美光科技 预测当季营收和获利高于分析师的预估，并公布第一季创下近两年来首次季度营收增加，因个人电脑(PC)市场企稳提振芯片需求和定价。
美光股价周三在盘后交易上涨7.4%。
美光预测当季经调整的每股获利为0.58-0.68美元，远高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的每股0.39美元。
美光并表示，其预期当季营收为43.5亿-47.0亿美元，高于预估的39.1亿美元。
该公司表示，动态随机存取记忆体(DRAM)平均售价在该季上涨5%。
有六成营收来自DRAM芯片的美光，上个月曾表示，预期未来几季产业供应增长将放缓；整体需求保持良好。
在截至12月1日止的第一季，该公司可归属于股东的净利下滑至1.8亿美元，或每股0.16美元，上年同期分别为2.06亿美元或0.19美元。
营收增加18.5%至39.7亿美元。
经调整后，美光每股获利0.32美元，优于分析师预估的0.28美元。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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