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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 07:43 BJT

****欧洲经济指标预测--12月22日-12月29日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                     公布时段       预估值      前值
     
    12月19日当周 
    
    12月22日(四)
    0001 英国GfK消费者信心指数                     12月          负8        负8
    0700 德国进口物价(较前月)                      11月           --      +0.9%
                     (较上年同期)                                 --      -0.6%
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)        10月           --      -6.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --      +2.6%
               工业销售(经季节调整，较前月)        10月           --      -4.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --      -0.3%
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)          10月           --      -0.6%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                   --      -1.4%
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)        11月初值           --   顺差38.5
    
    12月23日(五)
    0700 德国GfK消费者信心指数                      1月          9.9        9.8
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)       第三季终值        +0.2%      -0.1%
    0745 法国消费者支出(较前月)                    11月        -0.1%      +0.9%
    0800 瑞士KOF领先成长指标                       12月           --      102.2
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　第三季 　　  +0.5%      +0.5%
                          (较上年同期)                         +2.3%      +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                     第三季　　　    --　　　+0.9%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　  -- 　　 -1.6%
    0930 英国经常帐收支(亿英镑)                   第三季 　赤字274.5  赤字259.2
    
    12月26日当周
    
    12月26日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    12月27日(二)
    暂无重要经济数据。
    
    12月28日(三)
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                   11月        --     正1.49
    0900 意大利制造业企业信心指数                    12月        --      102.0
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 11月        --     40.851
    
    12月29日(四)
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                  12月        --      +0.1%
                       (较上年同期)                              --      +4.4%
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                      11月      +4.4%     +4.4%
               对家庭贷款                                        --      +1.8%
               对非金融行业贷款                                  --      +2.1%
    
    12月29-1月5日
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        12月初值       --      -0.1%
                            (较上年同期)                         --      +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  --      -0.2%
                                 (较上年同期)                    --      +0.1%  
    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王颖；审校 戴素萍)

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