《中国报摘》--中国证券报12月22日

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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* 头版头条:
--中国国家主席习近平周三主持召开中央财经领导小组第十四次会议，研究“十三五”规划纲要确定的165项重大工程项目进展等工作。
* 其他:
--中国石油集团近日通过《集团公司混合所有制改革指导意见》，将尽快下发实施落实。另有消息称，东航集团、联通集团、南方电网等在内的第一批混改试点央企的混改方案，预计将在近期获得国家相关部门批复。
--中国证券投资基金业协会数据显示，11月末中国境内取得公募基金所管理的基金资产合计8.74万亿元人民币；货币基金份额为38,971.15亿份，规模环比缩水6.48%；开放式债券型基金的净值规模继续提升，其净值规模为13,996.68亿元，环比增加7%。
--国家开发银行 、国开证券与中广核资本控股公司、湖北省交通投资集团签署增资扩股协议，标志着国开证券成功引入两家战略投资者。根据协议，国开证券此次融资规模超过36亿元，募集的资金将用于补充公司资本金。
--苏宁云商 公告称，收到中国银监会关于筹建江苏苏宁银行的批复，银行类别为民营银行。该行由苏宁云商与日出东方 作为主发起人共同发起设立，拟注册资本不超过40亿元，其中苏宁云商拟出资不超过12亿元认购苏宁银行30%股份。
--就参股公司国海证券 停牌核查事宜，桂东电力 公告称，公司目前合并持有国海证券6.26%股权，为国海证券参股股东，国海证券停牌核查事宜不会对公司2016年度经营业绩产生影响。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。