《中国报摘》--中国证券报12月22日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平周三主持召开中央财经领导小组第十四次会议，研究“十三五”规划纲要确定的165项重大工程项目进展等工作。

* 其他:

--中国石油集团近日通过《集团公司混合所有制改革指导意见》，将尽快下发实施落实。另有消息称，东航集团、联通集团、南方电网等在内的第一批混改试点央企的混改方案，预计将在近期获得国家相关部门批复。

--中国证券投资基金业协会数据显示，11月末中国境内取得公募基金所管理的基金资产合计8.74万亿元人民币；货币基金份额为38,971.15亿份，规模环比缩水6.48%；开放式债券型基金的净值规模继续提升，其净值规模为13,996.68亿元，环比增加7%。

--国家开发银行 、国开证券与中广核资本控股公司、湖北省交通投资集团签署增资扩股协议，标志着国开证券成功引入两家战略投资者。根据协议，国开证券此次融资规模超过36亿元，募集的资金将用于补充公司资本金。

--苏宁云商 公告称，收到中国银监会关于筹建江苏苏宁银行的批复，银行类别为民营银行。该行由苏宁云商与日出东方 作为主发起人共同发起设立，拟注册资本不超过40亿元，其中苏宁云商拟出资不超过12亿元认购苏宁银行30%股份。