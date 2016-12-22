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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 08:15 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月22日至12月29日

路透12月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如
无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期       公布时间    公司代码     业绩季度及公司名称
 12/22/2016     14:30       CAG.N        Q2 2017 ConAgra Foods Inc 
 12/22/2016     AMC         CTAS.OQ      Q2 2017 Cintas Corp 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 徐文焰)
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