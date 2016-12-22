《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月22日

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
*工商时报：
--北市府严打五大案，拖累促参绩效，今年全年预估只能达到600亿台币，不仅较去年腰斩，全年预算800亿也确定达不到。其中台北市更是重灾区，原本预计全年有14案、可带进194亿台币的签约金，最后只签成1亿。
--陆客今年减少约80-100万人次，明年恐再扩大，行政院长林全昨天下令，明年要全力冲刺国际各市场目标量，绝不能低于今年目标，还要更好，且日、韩更要大幅成长。
*经济日报：
--明年超过10万交屋大潮来临，成为明年房价续跌的压力。永庆业务总经理叶凌棋表示，明年有11.7万户交屋潮涌现，市场卖压大增，新成屋降价求售下，预估明年房价仍将缓跌5%至10%。
--中国大陆最大晶圆代工厂中芯国际 ，昨天宣布延揽台积电 前共同营运长蒋尚义担任独立董事，并自昨天生效，震撼半导体界。蒋尚义也是继华亚科前董事长高启全出任紫光集团全球执行副总裁之后，另一重量级半导体人士转战大陆。
--战后婴儿潮掀起的退休高峰让公股行库求才若渴，继台湾银行宣布明年征才近200人、华南银行招募300人后，合作金库表示明年将引进300名行员，加计第一银行、彰化银行 、台企银等各有逾百人以上的征才规划，八大公股行库明年征才人数可望破千人。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选