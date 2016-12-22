《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月22日

*工商时报：

--北市府严打五大案，拖累促参绩效，今年全年预估只能达到600亿台币，不仅较去年腰斩，全年预算800亿也确定达不到。其中台北市更是重灾区，原本预计全年有14案、可带进194亿台币的签约金，最后只签成1亿。

--陆客今年减少约80-100万人次，明年恐再扩大，行政院长林全昨天下令，明年要全力冲刺国际各市场目标量，绝不能低于今年目标，还要更好，且日、韩更要大幅成长。

*经济日报：

--明年超过10万交屋大潮来临，成为明年房价续跌的压力。永庆业务总经理叶凌棋表示，明年有11.7万户交屋潮涌现，市场卖压大增，新成屋降价求售下，预估明年房价仍将缓跌5%至10%。

--中国大陆最大晶圆代工厂中芯国际 ，昨天宣布延揽台积电 前共同营运长蒋尚义担任独立董事，并自昨天生效，震撼半导体界。蒋尚义也是继华亚科前董事长高启全出任紫光集团全球执行副总裁之后，另一重量级半导体人士转战大陆。

--战后婴儿潮掀起的退休高峰让公股行库求才若渴，继台湾银行宣布明年征才近200人、华南银行招募300人后，合作金库表示明年将引进300名行员，加计第一银行、彰化银行 、台企银等各有逾百人以上的征才规划，八大公股行库明年征才人数可望破千人。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。