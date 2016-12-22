《汇市简讯》美元兑日圆原地踏步，见到内移日

0014GMT * 美元兑日圆原地踏步，深陷于小时图一目均衡云区117.39-76 * 昨日区间117.11-118.06，亦为内移日，周二区间116.99-118.24 * 小时图云区的云顶和云底可能为今日的核心区间，100小时移动均 线在117.67 * 小时图一目均衡转换线在117.66，小时图基准线持平，在117.58 * 基本支撑位在上升的日线图一目均衡转换线116.69 * 附近没有大量期权到期 (完) (编译 戴素萍 审校 张涛)