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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 08:28 BJT

《中国重要政经日程》--12月22日-12月26日

=============================今日重要政经日程==========================

12月22日（周四）

*--下午14:30 商务部召开例行发布会，新闻发言人将对1-11月和11月当月服务外包情况进行解读，并回答中外媒体记者提问。

--2016中国国际商会年会在北京举行。

--2016上海国资高峰论坛在上海举行。

=============================近期重要政经日程==========================

12月23日（周五）

--澜沧江—湄公河合作第二次外长会在柬埔寨暹粒举行，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。

12月26日（周一）

*--上午9时 中国社会科学院主办的第五届中国工业发展论坛在北京举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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