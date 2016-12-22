《香港报摘》--经济日报12月22日

**头版头条**

--今年一手住宅单位成交量达1.8万伙，创近九年新高，金额涉1,900亿港元创历史新高，业界预期，加息及政府换届或影响楼市明年前景，发展商将以贴近二手市场价格销售楼盘。

**其他**

--据市场消息透露，近期在香港资本市场及地产市场频有动作的海航集团，其低成本航空公司香港快运（HK Express）考虑最快明年在港上市。

--上周获海航集团场外溢价购入61.44%权益的KTL 公布，海航按例须向全体独立股东提出收购要约，要约价同为每股6.05港元，涉约3.73亿港元，但海航拟于要约后维持KTL股份在联交所上市。

--新奥能源 公布，将由2018年或2019年起每年从澳洲锐进能源（Origin Energy） 购买28万吨液化天然气（LNG），为期五年，双方可通过磋商后将供应期额外再延长五年。这是继与法国道达尔 及美国雪佛龙 后，新奥签订第三份长期LNG购销协议。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘