《香港报摘》--经济日报12月22日

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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**头版头条**
--今年一手住宅单位成交量达1.8万伙，创近九年新高，金额涉1,900亿港元创历史新高，业界预期，加息及政府换届或影响楼市明年前景，发展商将以贴近二手市场价格销售楼盘。
**其他**
--据市场消息透露，近期在香港资本市场及地产市场频有动作的海航集团，其低成本航空公司香港快运（HK Express）考虑最快明年在港上市。
--上周获海航集团场外溢价购入61.44%权益的KTL 公布，海航按例须向全体独立股东提出收购要约，要约价同为每股6.05港元，涉约3.73亿港元，但海航拟于要约后维持KTL股份在联交所上市。
--新奥能源 公布，将由2018年或2019年起每年从澳洲锐进能源（Origin Energy） 购买28万吨液化天然气（LNG），为期五年，双方可通过磋商后将供应期额外再延长五年。这是继与法国道达尔 及美国雪佛龙 后，新奥签订第三份长期LNG购销协议。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。