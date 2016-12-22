《香港报摘》--信报12月22日

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
**头版头条**
--震动内地金融市场的国海证券“假章”（俗称萝卜章）事件，经中证监出手调停，加上中央继续“放水”纾缓银根，刺激内地股债双双反弹。
**其他**
--金管局公布网络防衞计划中“网络防衞评估框架”详情，首阶段将涉及30家认可机构将要在明年9月前完成首部分及次部分评核，风险较高的机构则要在2018年6月前完成第三部分评核。
--由中国财政部发行、票面息率为3.5厘的20亿元人民币零售国债将于今日截止认购，有银行指今年认购反应不及去年热烈，但平均认购金额则有所提高。
--商务及经济发展局局长苏锦梁表示，近月整体旅客按年跌幅收窄，单计12月上半月整体旅客较去年同期增4.4%，希望未来数月可延续增长势头。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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