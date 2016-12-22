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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 08:37 BJT

《香港报摘》--信报12月22日

**头版头条**

--震动内地金融市场的国海证券“假章”（俗称萝卜章）事件，经中证监出手调停，加上中央继续“放水”纾缓银根，刺激内地股债双双反弹。

**其他**

--金管局公布网络防衞计划中“网络防衞评估框架”详情，首阶段将涉及30家认可机构将要在明年9月前完成首部分及次部分评核，风险较高的机构则要在2018年6月前完成第三部分评核。

--由中国财政部发行、票面息率为3.5厘的20亿元人民币零售国债将于今日截止认购，有银行指今年认购反应不及去年热烈，但平均认购金额则有所提高。

--商务及经济发展局局长苏锦梁表示，近月整体旅客按年跌幅收窄，单计12月上半月整体旅客较去年同期增4.4%，希望未来数月可延续增长势头。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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