《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月22日

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
12月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 三收市价的比较.(1美元=7.7603港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低32.66点，或0.16%，报19,941.96 点。特朗普带动的涨势暂歇。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 126.590 -1.31 20827 9.824 -0.77 > 中国铝业 <2600.HK 10.260 -0.49 6737 3.185 1.11 > 中国移动 <0941.HK 52.790 0.21 133530 81.934 0.23 > 中国人寿 <2628.HK 13.020 1.64 74003 20.208 -0.94 > 中石油 <0857.HK 76.080 0.12 9524 5.904 -0.77 > 中石化 <0386.HK 72.640 -0.08 9480 5.637 -0.40 > 汇丰控股 <0005.HK 40.520 -0.12 1393066 62.890 -0.33 > 中电信 <0728.HK 46.850 0.21 7958 3.636 0.71 > 中国联通 <0762.HK 11.490 0.09 52727 8.917 -1.25 > 兖州煤业 <1171.HK 6.830 -1.30 2367 5.300 -1.30 > 华能国际 <0902.HK 25.260 0.32 9366 4.901 -1.00 > 南方航空 <1055.HK 26.960 3.85 5100 4.184 -0.61 > 东方航空 <0670.HK 22.980 7.23 14228 3.567 -0.93 > 中 <0981.HK 6.600 -0.75 24912 1.024 -90.19 > （完）
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选