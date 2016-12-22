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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 08:35 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月22日

12月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
三收市价的比较.(1美元=7.7603港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收低32.66点，或0.16%，报19,941.96
点。特朗普带动的涨势暂歇。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            126.590  -1.31    20827     9.824         -0.77
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            10.260   -0.49    6737      3.185         1.11
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            52.790   0.21     133530    81.934        0.23
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.020   1.64     74003     20.208        -0.94
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            76.080   0.12     9524      5.904         -0.77
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            72.640   -0.08    9480      5.637         -0.40
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.520   -0.12    1393066   62.890        -0.33
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            46.850   0.21     7958      3.636         0.71
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.490   0.09     52727     8.917         -1.25
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            6.830    -1.30    2367      5.300         -1.30
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            25.260   0.32     9366      4.901         -1.00
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            26.960   3.85     5100      4.184         -0.61
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            22.980   7.23     14228     3.567         -0.93
           >                                                             
 中        <0981.HK            6.600    -0.75    24912     1.024         -90.19
           >                                                             
 
    （完）
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