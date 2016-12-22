《全球重要经济事件一览表》--12月22日-12月29日

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
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12月22日(四)
--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人将对1-11月和11月当月服务外包情况进行解读，并回答中外媒体记者提问(0630)
北京--2016中国国际商会年会
上海--2016上海国资高峰论坛
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
12月23日(五)
柬埔寨暹粒--澜沧江—湄公河合作第二次外长会，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。
12月26日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本经团连的一个会议上发表讲话。
北京--中国社会科学院主办第五届中国工业发展论坛(0100)
12月27日(二)
暂无重要经济事件。
12月28日(三)
暂无重要经济事件。
12月29日(四)
开罗--埃及央行货币政策会议
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 [TW/DIARYCN (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选