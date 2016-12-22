版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 08:38 BJT

《香港重要政经日程》--12月22日-12月27日

================== 今日重要政经消息=================

12月22日（周四）

AEON CREDIT 公布第三季度业绩。

金嗓子 公布中期业绩。

10:00 香港宽频 股东周年大会。

*15:00 民众金融 旗下民众证券交易及开户流动应用程式发布会。

================== 近期重要政经消息=================

12月23日（周五）

CEC国际 公布中期业绩。

10:00 中石化冠德 股东特别大会。

12月26日（周一）

圣诞节后第一个周日假期。

12月27日（周二）

圣诞节后第二个周日假期。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐