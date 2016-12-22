《中国报摘》--其他报纸重要消息12月22日

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
**上海证券报**
--周三召开的中国国务院常务会议通过“十三五”卫生与健康规划，部署今后五年深化医药卫生体制改革工作，规划明确了五大方向的主要任务，包括加强重大疾病防控、加快创新药审批以及发展健康产业等。
--申达股份 公告，拟以现金方式收购IACG SA之ST&A业务相关资产，IACG SA拟将上述资产注入新设公司B1，由申达股份通过申达英国公司认购B1公司70%股份，本次交易对价预估为3.108亿美元。ST&A业务为软饰及声学元件，产品覆盖了美国与欧洲绝大多数的领先汽车品牌。
**证券时报**
--用友网络 和碧水源 发布公告称，两家公司作为主发起人设立的民营银行--北京中关村银行获银监会批复，总注册资本40亿元人民币，用友网络和碧水源所占股权分别为29.80%和27%，该行共由11家上市公司发起设立。
**金融时报**
--评论员文章指出，总体上看，尽管中国金融风险整体可控，但股市、债市、汇市波动以及非法集资风险因素仍然不可忽视，企业部门杠杆率较高、地方政府债务风险、房地产泡沫化等隐患更值得高度警惕，这无疑要求有关方面必须“下决心处置”这些潜在的风险隐患。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选