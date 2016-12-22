《中国报摘》--其他报纸重要消息12月22日

**上海证券报**

--周三召开的中国国务院常务会议通过“十三五”卫生与健康规划，部署今后五年深化医药卫生体制改革工作，规划明确了五大方向的主要任务，包括加强重大疾病防控、加快创新药审批以及发展健康产业等。

--申达股份 公告，拟以现金方式收购IACG SA之ST&A业务相关资产，IACG SA拟将上述资产注入新设公司B1，由申达股份通过申达英国公司认购B1公司70%股份，本次交易对价预估为3.108亿美元。ST&A业务为软饰及声学元件，产品覆盖了美国与欧洲绝大多数的领先汽车品牌。

**证券时报**

--用友网络 和碧水源 发布公告称，两家公司作为主发起人设立的民营银行--北京中关村银行获银监会批复，总注册资本40亿元人民币，用友网络和碧水源所占股权分别为29.80%和27%，该行共由11家上市公司发起设立。

**金融时报**

--评论员文章指出，总体上看，尽管中国金融风险整体可控，但股市、债市、汇市波动以及非法集资风险因素仍然不可忽视，企业部门杠杆率较高、地方政府债务风险、房地产泡沫化等隐患更值得高度警惕，这无疑要求有关方面必须“下决心处置”这些潜在的风险隐患。（完）