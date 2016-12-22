版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 08:47 BJT

中国个股：申达股份拟购境外汽车软饰和声学元件业务资产，对价3亿美元

路透上海12月22日 - 中国上海申达股份有限公司 周四公告，拟以现金方式收购IACG SA之ST&A业 务相关资产，交易对价预估为3.108亿美元。

本次交易标的为IACG SA为出售ST&A业务相关资产而设立的B1公司70%股份。B1公司拥有在美国、比利时、波兰、南非等多国公司股权，业务主要为汽车软饰件和声学元件。

International Automotive Components Group S.A.(IACG SA)所在国家为卢森堡，主营汽车内饰供应。

因筹划重大资产重组，申达股份自12月15日起停牌，停牌前收报13.69元人民币。公司股票将继续停牌。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here

here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐