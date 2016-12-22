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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 08:50 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者转为卖超海外债券

路透东京12月22日 - 周四出炉的资本流动数据显示，12月17日止当
周外资继续买超日股。
    
    外资在12月17日止当周在日本股市买超1,141亿日圆，前一周为买超2
,772亿日圆。
    
    日本投资人最近一周转为卖超海外债券2,167亿日圆，前一周为买超2
,726亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：  
                         股市           债市        货币市场
    12月11日-12月17日　 +114.1         -269.8       +2,164.0    
 
    12月 4日-12月10日　 +277.2r        +730.9r        +981.8 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市         货币市场
    12月11日-12月17日　  -56.3         -216.7          -84.2 
    12月 4日-12月10日 　 -61.3         +272.6r         -36.2 
    11月27日-12月 3日    -76.6         -891.4r         -38.9 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)
  
 (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)
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