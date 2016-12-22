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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 09:12 BJT

《全球汇市》美元涨势熄火，因假期与美国发布数据前涌现获利卖压

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0437  1.0423  +0.13  -3.90  1.0860
    美元/日圆            117.60  117.54  +0.05  -2.24  120.30
    欧元/日圆         122.72  122.53  +0.16  -5.94  130.47
    美元/瑞郎            1.0253  1.0263  -0.10  +2.35  1.0018
    英镑/美元            1.2372  1.2352  +0.16 -16.05  1.4738
    美元/加元            1.3421  1.3411  +0.07  -3.02  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9372  6.9287  +0.12  +5.62  6.5680
    澳元/美元            0.7244  0.7235  +0.12  -0.43  0.7275
    新西兰元/美元        0.6913  0.6897  +0.23  +1.29  0.6825
    澳元/日圆         85.260  85.080  +0.21  -2.69  87.620
    新西兰元/日圆     81.210  81.080  +0.16  -0.94  81.980
    英镑/日圆         145.51  145.20  +0.21 -17.89  177.22
    澳元/新西兰元     1.0482  1.0488  -0.06  -1.71  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 徐文焰/侯雪苹/王琛/陈宗琦/戴素萍/张荻)
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