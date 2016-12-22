中国货币市场：江苏银行等率先公布明年同业存单发行计划，合计4,500亿

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透上海12月22日 - 中国江苏银行 和南充市商业银行率先公布2017年同业 存单发行计划，两家银行发行额度分别为4,000亿元人民币和500亿元，合计规模4,500亿元 人民币。 截至目前，不包括上海自贸区同业存单，今年已有500家银行公布同业存单发行计划， 累计规模90,692.6亿元人民币。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ -------------------------------------------- 合计 4,500 上海清算所数据显示，2015年共发行5,941只同业存单，发行面额52,975.90亿元，较20 14年8,975.60亿元的规模增加近五倍。今年1-11月同业存单累计发行14,664只，累计发行规 模为11.62万亿元，较上年全年大增逾一倍。 2016年6月，银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围，扩大至经2016年合格审慎评 估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员，机构个数由643家扩大至1,556家；10月 大额存单发行机构个数并进一步扩大至353家。(完) (发稿 边竞；审校 侯向明)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选