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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 09:32 BJT

中国货币市场：江苏银行等率先公布明年同业存单发行计划，合计4,500亿

路透上海12月22日 - 中国江苏银行 和南充市商业银行率先公布2017年同业
存单发行计划，两家银行发行额度分别为4,000亿元人民币和500亿元，合计规模4,500亿元
人民币。    
    
    截至目前，不包括上海自贸区同业存单，今年已有500家银行公布同业存单发行计划，
累计规模90,692.6亿元人民币。  

    以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
    
    发行主体         发行额度      主体评级
   --------------------------------------------
    江苏银行          4,000          AAA 
    南充商行            500          AA+
   --------------------------------------------
    合计              4,500
    
    上海清算所数据显示，2015年共发行5,941只同业存单，发行面额52,975.90亿元，较20
14年8,975.60亿元的规模增加近五倍。今年1-11月同业存单累计发行14,664只，累计发行规
模为11.62万亿元，较上年全年大增逾一倍。
    
    2016年6月，银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围，扩大至经2016年合格审慎评
估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员，机构个数由643家扩大至1,556家；10月
大额存单发行机构个数并进一步扩大至353家。(完)

 (发稿 边竞；审校 侯向明)
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