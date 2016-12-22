中国货币市场：江苏银行等率先公布明年同业存单发行计划，合计4,500亿

路透上海12月22日 - 中国江苏银行 和南充市商业银行率先公布2017年同业 存单发行计划，两家银行发行额度分别为4,000亿元人民币和500亿元，合计规模4,500亿元 人民币。 截至目前，不包括上海自贸区同业存单，今年已有500家银行公布同业存单发行计划， 累计规模90,692.6亿元人民币。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ -------------------------------------------- 合计 4,500 上海清算所数据显示，2015年共发行5,941只同业存单，发行面额52,975.90亿元，较20 14年8,975.60亿元的规模增加近五倍。今年1-11月同业存单累计发行14,664只，累计发行规 模为11.62万亿元，较上年全年大增逾一倍。 2016年6月，银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围，扩大至经2016年合格审慎评 估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员，机构个数由643家扩大至1,556家；10月 大额存单发行机构个数并进一步扩大至353家。(完) (发稿 边竞；审校 侯向明)