中国金融：高度警惕企业高杠杆等隐患，加快改革完善金融监管体制--报载

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透北京12月22日 - 中国金融时报周四发表评论员文章称，尽管中国金融风险整体可控，但企业部门杠杆率较高、地方政府债务风险、房地产泡沫化等隐患更值得高度警惕；同时，要在宏观上管住货币，严格限制信贷流向投资投机性购房，着力防控房地产泡沫。
文章表示，要从根本上有效防范和化解金融风险，更重要的是加快改革完善现代金融监管体制，进一步完善金融宏观审慎管理，加强统筹协调，实现金融风险监管全覆盖。
“今年中央经济工作会议对金融风险防控的重视程度超过以往。在必须要打赢金融风险防控战役的坚决态度背后，是当前和今后一段时间，中国金融风险隐患的严峻挑战。”文章称。
文章并指出，中国面临的国内外经济金融形势错综复杂，不稳定、不确定因素增多，如果再叠加金融创新深入带来的跨市场、跨机构风险，叠加金融交易链条拉长、金融产品复杂多样等埋下的隐患，都将给风险防范带来巨大压力。
“尽管中国金融风险整体可控，但股市、债市、汇市波动以及非法集资风险因素仍然不可忽视，企业部门杠杆率较高、地方政府债务风险、房地产泡沫化等隐患更值得高度警惕。”文章称。
中央经济工作会议提出“将防控金融风险放到更加重要的位置”，意味着必须要着力防控资产泡沫，特别是去年下半年至今房价的快速大幅上涨，引发市场对于房地产泡沫的担忧。
“中央对于防控资产泡沫高度重视。要抑制资产泡沫，除了要建立房地产市场发展长效机制外，还要在宏观上管住货币，严格限制信贷流向投资投机性购房。”文章称。
文章强调，无论是“下决心处置一批风险点”还是“着力防控资产泡沫”，都是防控金融风险的短期举措，而要从根本上有效防范和化解金融风险，更重要的是建立和完善监管体系，提高和改进监管能力。
因此，中国需顺应国际金融监管体制改革新趋，加快改革完善现代金融监管体制，把处理好货币政策、金融监管和金融稳定之间的关系作为出发点，以防范和化解系统性风险为目标，进一步完善金融宏观审慎管理，加强统筹协调，实现金融风险监管全覆盖。
中国上周召开的中央经济工作会议提出，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。 （完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选