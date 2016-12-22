中国金融：高度警惕企业高杠杆等隐患，加快改革完善金融监管体制--报载

路透北京12月22日 - 中国金融时报周四发表评论员文章称，尽管中国金融风险整体可控，但企业部门杠杆率较高、地方政府债务风险、房地产泡沫化等隐患更值得高度警惕；同时，要在宏观上管住货币，严格限制信贷流向投资投机性购房，着力防控房地产泡沫。

文章表示，要从根本上有效防范和化解金融风险，更重要的是加快改革完善现代金融监管体制，进一步完善金融宏观审慎管理，加强统筹协调，实现金融风险监管全覆盖。

“今年中央经济工作会议对金融风险防控的重视程度超过以往。在必须要打赢金融风险防控战役的坚决态度背后，是当前和今后一段时间，中国金融风险隐患的严峻挑战。”文章称。

文章并指出，中国面临的国内外经济金融形势错综复杂，不稳定、不确定因素增多，如果再叠加金融创新深入带来的跨市场、跨机构风险，叠加金融交易链条拉长、金融产品复杂多样等埋下的隐患，都将给风险防范带来巨大压力。

“尽管中国金融风险整体可控，但股市、债市、汇市波动以及非法集资风险因素仍然不可忽视，企业部门杠杆率较高、地方政府债务风险、房地产泡沫化等隐患更值得高度警惕。”文章称。

中央经济工作会议提出“将防控金融风险放到更加重要的位置”，意味着必须要着力防控资产泡沫，特别是去年下半年至今房价的快速大幅上涨，引发市场对于房地产泡沫的担忧。

“中央对于防控资产泡沫高度重视。要抑制资产泡沫，除了要建立房地产市场发展长效机制外，还要在宏观上管住货币，严格限制信贷流向投资投机性购房。”文章称。

文章强调，无论是“下决心处置一批风险点”还是“着力防控资产泡沫”，都是防控金融风险的短期举措，而要从根本上有效防范和化解金融风险，更重要的是建立和完善监管体系，提高和改进监管能力。

因此，中国需顺应国际金融监管体制改革新趋，加快改革完善现代金融监管体制，把处理好货币政策、金融监管和金融稳定之间的关系作为出发点，以防范和化解系统性风险为目标，进一步完善金融宏观审慎管理，加强统筹协调，实现金融风险监管全覆盖。