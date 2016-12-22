《香港报摘》--其他报纸重要消息12月22日

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
**明报**
--港交所 早年力招海外企业如Prada 来港上市，但是多年来外国税务问题尚未解决，近期再有多家中小券商加入停买Prada行列。
--彭博社引述知情人士报道，山东如意正就向YGM贸易 收购Aquascutum一事展开尽职审查，希望可能在来数周达成协议。
**星岛日报**
--反驳沽空机构指控后复牌的中国信贷 急升近23%，分析认为，沽空机构多番出手之后，投资者摸清游戏规则趋向理性，不再盲目恐慌性抛售。
--就渣打 会否仿效汇丰控股 回购股份，渣打香港区行政总裁陈秀梅称，不认为这是首要的议程，因股东去年才供股，他们想要的是筹集所得资本能有理想的回报。
**苹果日报**
--内地大型旅游网站携程网 内地版手机程式APP最近新增香港保险页面，除列明本港数款热卖的分红保单产品外，更连结至本港一注册保险经纪公司网页，让内地客于网上预约时间投保。香港保监处指出，若保险中介被裁定违反内地法律，将会作出跟进。
--内衣品牌安莉芳 发盈警，预计截至今年12月底止纯利将会录得减幅，主要由于消费意欲审慎导致零售环境疲弱、毛利率下跌、整体营运开支占收益百分比上升，以及人民币贬值所致。
**东方日报**
--佳景集团 接获珠海市横琴新区管理委员会规划国土局通知，将调查集团一幅位于横琴岛的商用工地，是否超过约定开发日期满一年仍未动工，调查为期一个月，若被裁定为闲置土地，佳景需付约4,187万元人民币的闲置土地罚款。
--自2012年停牌的大庆乳业 公布，在第三阶段除牌程序限期完结前已向联交所提交复牌建议，公司拟向独立投资者收购一间中国连锁火锅餐厅集团，并向潜在买方出售附属公司，以寻求申请复牌。
**文汇报**
--金砖国家新开发银行在中国的首个项目签约，上海智慧新能源推广应用示范项目获新开发银行5.25亿元人民币贷款。
--港铁 何文田站第一期住宅发展项目截标，市传补地价金额高达62.82亿港元；港铁表示，共收到6份标书，以港资为主。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选