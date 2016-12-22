《香港报摘》--其他报纸重要消息12月22日

**明报**

--港交所 早年力招海外企业如Prada 来港上市，但是多年来外国税务问题尚未解决，近期再有多家中小券商加入停买Prada行列。

--彭博社引述知情人士报道，山东如意正就向YGM贸易 收购Aquascutum一事展开尽职审查，希望可能在来数周达成协议。

**星岛日报**

--反驳沽空机构指控后复牌的中国信贷 急升近23%，分析认为，沽空机构多番出手之后，投资者摸清游戏规则趋向理性，不再盲目恐慌性抛售。

--就渣打 会否仿效汇丰控股 回购股份，渣打香港区行政总裁陈秀梅称，不认为这是首要的议程，因股东去年才供股，他们想要的是筹集所得资本能有理想的回报。

**苹果日报**

--内地大型旅游网站携程网 内地版手机程式APP最近新增香港保险页面，除列明本港数款热卖的分红保单产品外，更连结至本港一注册保险经纪公司网页，让内地客于网上预约时间投保。香港保监处指出，若保险中介被裁定违反内地法律，将会作出跟进。

--内衣品牌安莉芳 发盈警，预计截至今年12月底止纯利将会录得减幅，主要由于消费意欲审慎导致零售环境疲弱、毛利率下跌、整体营运开支占收益百分比上升，以及人民币贬值所致。

**东方日报**

--佳景集团 接获珠海市横琴新区管理委员会规划国土局通知，将调查集团一幅位于横琴岛的商用工地，是否超过约定开发日期满一年仍未动工，调查为期一个月，若被裁定为闲置土地，佳景需付约4,187万元人民币的闲置土地罚款。

--自2012年停牌的大庆乳业 公布，在第三阶段除牌程序限期完结前已向联交所提交复牌建议，公司拟向独立投资者收购一间中国连锁火锅餐厅集团，并向潜在买方出售附属公司，以寻求申请复牌。

**文汇报**

--金砖国家新开发银行在中国的首个项目签约，上海智慧新能源推广应用示范项目获新开发银行5.25亿元人民币贷款。

--港铁 何文田站第一期住宅发展项目截标，市传补地价金额高达62.82亿港元；港铁表示，共收到6份标书，以港资为主。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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