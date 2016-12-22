港报财经评论：影子银行倘爆煲，随时火烧连环船--信报12月22日

影子银行倘爆煲 随时火烧连环船/ 习广思

昨天是冬至，中国人冬大过年，不少人提早收工，入市兴趣不大，港股全日成交额缩减至476亿港元，恒指 仅升80点，可说是弱势反弹。港股有得升主要受惠人民银行暂时放水注入流动性，令债息回落。不过，未来一两个月仍要面对中央收紧对影子银行的监管，不明朗因素仍在，股市要重展升浪，须经一番争持。

内地国债价格昨天回升，得益于人行以逆回购方式，向市场净投放1650亿元人民币资金，指导国有银行在同业市场向基金借出资金；加上，在官方斡旋下，近日有职员伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 同意认可有关交易，消除市场对债市的疑虑。有形之手暂时令债市的惊险场面稳定下来，但影子银行产生的不明朗仍挥之不去。

美国金融海啸之所以发生，其中一个原因是影子银行的膨胀，把次按危机的风险置于监管机构的法眼之外。内地自2010年开始发展影子银行，规模愈来愈庞大，涉及的金融机构极广，由银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以至保险公司都有，形成一个互连体系；换言之，一旦爆煲，随时来过火烧连环船。

说到底，影子银行之出现，就是银行要回避监管，例如减少资本耗用，免除放贷所需的一般拨备， 避过银监对某些行业的放贷限制，以及争取较佳回报率等。

然而，由于这个市场属于灰色地带，透明度低， 很容易为宏观经济累积巨大风险，而不为监管机构所察觉，令重大金融危机一直潜伏着。

根据信贷评级公司穆迪对中国影子银行的分析报告，截至今年6月底止，中国影子银行资产余额年率化增长19%，规模达58万亿元人民币，相当于中国GDP的80%，虽然较2015年的30%增长有所放缓，但增速仍快过银行信贷或社会融资，而没有包括在社会融资数据内的非核心影子银行资产增长更快，估计余额相当于有纪录影子银行资产的三分之一，当中不少是由银行表外的理财产品提供资金。

根据穆迪的分析，影子银行一大风险是涉及的金融机构牵连甚广，由银行至保险公司都有。它们作为参与者，有的提供资金，有的作为金融中介， 需要资金的一方包括循正途借钱困难的企业如产能过剩行业，或者是地方政府融资平台等。

上周中央经济工作会议定调来年的政策以稳为重，防控风险为先。人行官员随即向媒体预示明年首季的主要工作，是把银行的表外理财产品纳入监管， 一旦这个流速甚猛的水源忽然失速，原有的借贷人怎样融资，会是一个未知数。

人行把表外理财产品纳入监管后，将对银行作出怎样的要求，目前尚未知悉，但内地的往绩很多时就是一管就死，初期金融机构的对应可能是少做少错， 令经济出现钱荒。

理财产品市场过去几年表现最勇的并非大型国有银行，而是股份制银行及城市商业银行，他们的发行额加起上来已远超国有银行，一旦出事，中小型内银所受的打击将最为严重。

当然，人行选择这个时候处理影子银行，可能是为经济稳定，企业盈利回升，偿债能力改善，宏观经济摆脱通缩的威胁，产能过剩行业下半年经营已有改善，客观条件较为有利去杠杆，影子银行就一直为企业提供杠杆，优先处置符合中央经济工作会议议决的工作优先次序。

对股民而言，最关键的还是政策执行时会否带来短期的反效果。去年初A股熔断机制便是一个例子， 所以人行最紧要有一套周详的执行计划，渐进式执行，以免弄巧反拙。（完）

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