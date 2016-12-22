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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 09:26 BJT

全球金市：金价小涨，因美元脱离多年高点

美元指数 小跌0.1%至102.960；周二曾触及2002年12月以来高位103.65。

美国11月成屋销售意外增长，达到近10年来的最高水平，因买家预计借贷成本会进一步上升，赶紧入市锁定低利率。

日本政府周三上调对经济的整体评估，与日本央行更加乐观的看法一致，说明经济可能在企稳。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少0.43%至824.54吨。

美国铸币局周三表示，2016年美国鹰金币销售升至五年高位。美国鹰金币价格在今年前七个月飙涨30%，但在特朗普当选美国总统后则挫跌。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/戴素萍 审校 陈宗琦/龚芳)
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