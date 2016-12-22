港报财经评论：人民币明年续贬，内地恐再走资--经济日报12月22日

人民币明年续贬 内地恐再走资/ 林瑞芬

第四季度内，美股美元独秀，港股人民币则愁。相信月内余下时间，港股仍难摆脱淡势，目前最重要的是不让阴乾之势转为暴跌之势。

港股成交昨只有476亿港元，年底收炉味浓。恒指 昨收21,809，升0.37%，终止连跌四日之势，但技术上，压力仍未化解。

正如前日指，250天綫21,450乃关键，失守则启示市况进一步转淡，回探19,600。相反，守于250天綫结束调整，长达四个月的调整浪结束，后市可以重上50天平均綫（现近22,715）。

美股美元独秀，但港股四个月以来就饱受摧残，中资股因为人民币贬值压力而不振，虽然官方一再强调人民币没有大幅贬值的条件。但美元兑人民币由10月起步由6.67直抽上近6.96水平，不足三个月累升约4.35%，速度之快，又是令投资者心感担忧。

人民币持续贬值触发的内地走资潮，将是明年市场的关注点。人民币贬值的终点目标，相信是持币者更为关心，据人行前顾问李稻葵接受内地《时代周报》访问时称，敦促政府严格限制资金外流，藉以控制贬值趋势。提出要严防人民币兑美元滙率跌幅超过5%，尽力保持稳定，据他指出，若一旦贬值幅度超过5%，后果不堪设想。

以12月17日滙率计，每美元兑人民币录约6.957水平，那么最多再跌5%就是7.35水平。7.35是李稻葵所指的关键临界点的话，明年就要认真关注的滙率水平。以今年第四季人民币的累计贬值幅度逾4%计算，明年首季仍有大压力，最快到第二季初可能已抵近7.3水平，7.35会否为央妈出手水平，就要等着瞧！

最新据中金公司分析报告指，正常推算，外储在12月将跌破3万亿美元，但考虑到近期债市风波以及明年初换滙压力，央行或通过掉期借入美元以暂时充实外储。预计中国需要继续执行「宽进严出」的外滙管理政策，必要时加强个人换滙管理；央行应该不会临时调整换滙额度，但可能在银行层面给予视窗指导，甚至增加购滙档证明等要求。防资金外流太快是硬仗，防人民币被动为美元抽升所累而急挫也是硬仗，硬仗连场，考验央妈。

国海证券「假章门」事件引发的债市恐慌潮似有平息之兆，据报中国证券业协会20日夜召集涉事机构协商，双方就责任划分僵持近5个小时，最终国海证券在昨早公告，为了维护大局、履行社会责任，公司认可与与会各方的债券交易协定，愿意与与会各方共同承担责任，同时将依法追究相关个人伪造公司印章的刑事责任。今次事件，相信又要监管整顿券商涉及的债券交易流程，

国内债市，今年内算伤，上半年违约基本集中在钢铁、煤炭等相关的国企央企，在特朗普当选总统后，美元大升、美息趋升、人民币贬值预期升温以及中美利差逐步缩小之下，债市再捱一刀，到国海发生「假章门」事件，伤上加伤。

债市的去杠杆已在进行之中，须知道前期债牛的根基在于货币宽松。企业发行100元人民币债券，利率3%；企业将资金购买理财产品，收益率3.2%（赚取利差）；银行将理财做了委外，委外加了杠杆，投资于上述企业发行的债券（收益率3%），收益率3.5%。银行的表外理财将纳入到MPA（宏观审慎评估）的考核，银行被监管，加上债息抽升，企业举债成本也增多，债市未来将仍处弱势。

中国1个月银行同业拆息（Shibor）昨续涨，已超逾3.2%，连涨30个交易日至2015年7月3日以来新高，并创纪录最长连涨周期。年关流动资金面紧张，市场息率高企，不利企业借贷，恐怕也令流入股市的资金持续减少，对A股年底前表现实难寄以厚望，维稳已算是最好的收官行情。上证 昨收3,137，升1.1%，没有延续周二的下跌，技术上，如持续守稳升轨现近3,100支持上，维稳之势增强。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘