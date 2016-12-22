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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 09:17 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元小升，上看1,200韩元

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    * 美元兑韩元小升，触及九个月高位1,197.0
    * 投资者可能仍热衷于准备在1,200上方建立止损单
    * 韩国官员周三警告，市场有存在测试韩元疲势的风险
    * 美元兑韩元可能升至1,210整数，上方缺少技术阻力
    * 美元兑日圆的技术面偏多，可能增强美元/韩元升势
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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