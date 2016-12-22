港报社评：废除强积金对冲，迟来公道勿再拖--明报12月22日

政府处理强积金对冲问题终有眉目，下月《施政报告》料将抛出取消强积金对冲方案，建议划定对冲「死线日」，死线前的雇主供款仍可抵消遣散费及长期服务金，死线后的供款则不可。强积金对冲机制对打工仔极不公平，违背设立强积金保障退休生活的原意，取消对冲安排是拨乱反正，延宕多年已是迟来的公道，反对者不应再以种种藉口靠吓或转移焦点。

强积金制度2000年实施，当年政府为争取商界支持，最终同意设立「对冲机制」，容许雇主在发放遣散费或长服金时，可从雇员强积金户口内的雇主供款部分，提取相同款额以作抵消，变相蚕食员工应得的退休保障，备受诟病。2012年，梁振英的竞选政纲承诺处理强积金对冲，拖拉近5年，方案终有望下月出炉。为换取商界接受取消对冲安排，政府考虑提出3项措施，包括不设追溯期限，意味死线前的雇主供款仍可用作对冲；由政府成立基金，在落实取消对冲安排的过渡期内，向雇主提供资助；调低遣散费及长服金的计算比例，有可能由相当于最后一个月工资的三分之二，降至二分之一。

工商界对今次取消强积金对冲方案，一如所料大加反对，有工商界立法会议员甚至威胁「拉布」，又扬言新措施会引发「裁员潮」，部分雇主可能赶在对冲「死线日」前，先辞退年资长的员工，减轻未来支付遣散费和长服金开支，之后再重新招聘，令劳工市场不稳，云云。总言之，是雇员可能未见其利先见其弊。

种种危言耸听，言之凿凿，但公众不应因此被模糊视线，忘却最基本的公义原则。强积金与遣散费和长服金本质不同，根本没有理由拿强积金雇主供款部分来对冲。强积金是为雇员长远退休生活打算，并非失业保障，跟劳工法例要求雇主裁员炒人时，须向受雇两年以上员工赔偿遣散费，截然不同。至于长服金，跟强积金重叠之处，也常被工商界夸大。设立长服金，旨在保障长期受雇的雇员，凡受雇满5年的打工仔，若在职期间死亡、因工伤等不再适合现时工作、在无关裁员或犯错下被炒，又或年满65岁离职，皆可获发长服金。将长服金等同退休保障，是混淆概念。

对冲机制有违强积金保障退休的原意，对低下层员工尤其不利。积金局资料显示，由2001年7月至去年，高达280亿元供款被冲走，单是去年被冲走金额已达33.5亿元，月薪低于7100元的打工仔，因无雇员供款，只有雇主供款部分，一旦被炒，等同所有强积金都被冲走。强积金沦为替雇主「储钱炒雇员」的资金池，如此不公道的安排竟能存在10多年，实属离谱，政府拖到下月《施政报告》才提出取消对冲机制，即使成事，也是太迟来的公道。

「取消对冲安排引发裁员潮」之说，纯属靠吓。2011年最低工资条例实施，订为时薪28元，一些代表商界的立法会议员大肆渲染，表示一旦落实最低工资，将引发裁员潮，然而法例实施一年后，裁员潮并未出现，失业率介乎3.2%至3.4%。今时今日，最低工资已调升至32.5港元，最新失业率只有至3.3%，维持全民就业。取消强积金对冲机制只要安排妥善，对劳工人力市场的影响，应可一如落实最低工资般减至最低。

纵观取消对冲方案，同意不设追溯期限，已是大大便宜了资方，政府向资方提出的其他迁就让步，更有过度慷慨之嫌。例如政府提出在过渡期向雇主提供资助，即使津贴比例逐步降低，但以公帑帮资方应付强积金供款和雇员保障开支，对纳税人并不公道，过渡期或达10年，更是太长。至于调低遣散费及长服金的计算比例，是否有此必要也值得商榷。将计算比例由目前月薪三分之二降至二分之一，减幅太多。对冲机制如此不公道，工商界根本就不应期望能千秋万世，保障长期雇员基本权益，配合政府老有所养的社会政策，是资方应尽之义，工商界是时候承担应有的社会责任，不应企图设法拖延。

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